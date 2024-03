Avant son départ, Mbappé prépare du lourd au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Kylian Mbappé vit probablement ses derniers mois au PSG. L'été prochain, l'attaquant français devrait rejoindre le Real Madrid, mais a encore une dernière ambition majeure avec le club de la capitale, à savoir remporter la Ligue des champions. Et selon Mohamed Sissoko, c'est d'ailleurs ce qu'il va le surmotiver.

De retour en quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera le FC Barcelone. Un choc très attendu, notamment pas Kylian Mbappé qui va quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. C'est donc sa dernière chance de remporter la C1 avec le PSG. Et selon Mohamed Sissoko, l'attaquant du PSG sera ainsi très remonté pour cette double confrontation.

«Le PSG est favori»

« Barcelone s'est amélioré récemment et joue bien, et certains de ses jeunes joueurs, comme Yamal et Pau Cubarsí, ont réalisé d'excellentes performances », assure l'ancien milieu de terrain du PSG dans une interview accordée à Kooora , avant d'ajouter que ce sont bien les Parisiens qui sont favoris.

«Mbappé abordera ce match motivé»