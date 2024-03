Un joueur du PSG déclare sa flamme à Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo (39 ans) s’éclate en Arabie saoudite en empilant les buts avec Al-Nassr depuis janvier 2023. Le quintuple Ballon d’or est toujours appelé en sélection avec le Portugal. Et pour Vitinha, milieu de terrain du PSG et de la Seleçao, CR7 est tout aussi incontournable qu’auparavant.

La semaine dernière, Joao Cancelo lâchait une grosse déclaration en interview sur Cristiano Ronaldo. Le latéral droit du FC Barcelone laissait entendre que le quintuple Ballon d’or de 39 ans avait dépassé son pic de forme et qu’il n’était donc plus aussi indispensable qu’auparavant pour la sélection portugaise. « Il a passé 15 ans à concourir avec Messi pour le Ballon d’Or, mais le sommet de la carrière d’un footballeur se situe entre l’âge de 25 et 32 ans. C’est un joueur important pour nous, mais l’équipe nationale ne dépend pas entièrement de lui ».

«Il est toujours aussi important»

Cependant, tous ne pensent pas ainsi au sein de la Seleçao . De passage en conférence de presse lundi, Vitinha a tenu un discours bien différent de celui de Joao Cancelo. « Il est toujours aussi important. La vérité, c'est qu'il est notre capitaine. C'est probablement le joueur de notre équipe qui a marqué le plus de buts dans ce tour de qualification, il a marqué pratiquement à chaque fois ».

«Il est une figure en dehors du terrain»