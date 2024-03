Incroyable, il regrette le recrutement de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Douze ans plus tard, Cristiano Ronaldo faisait son come-back à Old Trafford à l’été 2021. La reprise d’une belle histoire d’amour qui a tourné à la catastrophe au bout de quelques mois et à un divorce rude. A l’origine de sa venue à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer regrette son choix.

A l’été 2021, Cristiano Ronaldo avait finalement envie de tourner la page Juventus en toute fin de mercato et trouva un accord avec Manchester United, entraîné à l’époque par Ole Gunnar Solskjaer. CR7 effectuait ainsi son retour à Old Trafford.

Un an après son retour, Ronaldo part au clash avec Manchester United

Néanmoins, malgré une première saison au cours de laquelle il a empilé but sur but avec le technicien norvégien et son successeur Ralf Rangnick par la suite, Cristiano Ronaldo n’a pas eu une bonne relation avec Erik Ten Hag. Et en novembre 2022, par le biais d’une interview explosive avec Piers Morgan, Ronaldo réglait ses comptes avec Manchester United et le technicien néerlandais. Ce qui a débouché sur son départ en Arabie Saoudite en janvier 2023.

«Je pense que les choses se seraient mieux passées pour Cristiano et pour nous s’il n’avait pas signé»