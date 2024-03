PSG : Mbappé a signé avec le Qatar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Néanmoins, vu d'Espagne, il est impensable que le crack de Bondy débarque libre au sein de la Casa Blanca. D'ailleurs, l'attaquant a signé un pacte avec Nasser Al-Khelaïfi comme c'est une nouvelle fois confirmé.

L'avenir de Kylian Mbappé ne semble plus faire de doute. En effet, l'attaquant français va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid alors que son contrat s'achève en juin prochain. Néanmoins, le journaliste de La Cadena SER , Miguel M. Talavera est persuadé qu'il ne partira pas gratuitement grâce à ce qu'il a signé avec Nasser Al-Khelaïfi.

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi lâche un indice sur l'avenir de Mbappé https://t.co/2oDcdHUyKP pic.twitter.com/Zn8Uj8RgGQ — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«Quand on dit qu'il va partir gratuitement, je n'y crois pas»

« C'est pourquoi quand on dit qu'il va partir gratuitement, je n'y crois pas, il est clair pour moi que ça ne se passera pas comme ça. Soit il met l'argent, soit le Real Madrid met l'argent avec la prime de signature », assure le journaliste espagnol au micro d' El Larguero , avant d'en rajouter une couche.

«Mbappé a signé quelque chose avec Al-Khelaifi»