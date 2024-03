Mbappé - Haaland : Une folie se prépare au Real Madrid

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler le transfert à 0€ de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat le 30 juin. En plus de la star du PSG, le club merengue pourrait s'offrir les services d'Erling Haaland. En effet, l'attaquant de Manchester City prévoirait de rejoindre la Maison-Blanche dans un avenir proche.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a scellé définitivement son avenir au PSG. En effet, la star de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'elle allait changer de club librement et gratuitement cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour la recruter. La Maison-Blanche ayant déjà formulé une offre à Kylian Mbappé, au même titre que Manchester United et Liverpool.

Haaland veut signer au Real Madrid

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait également boucler la signature d'Erling Haaland, qui est en fin de contrat le 30 juin 2027 avec Manchester City. D'après les informations de José Luis Sánchez, divulguées dans l'émission El Chiringuito TV , l'attaquant norvégien de 23 ans a pour objectif de rejoindre la Maison-Blanche quand il aura terminé son séjour chez les Citizens .

Haaland compte rejoindre le Real dans un avenir proche

A en croire José Luis Sánchez, le Real Madrid est un projet à court terme pour Erling Haaland. Reste à savoir si le numéro 9 de Manchester City est prêt à rejoindre l'écurie présidée par Florentino Pérez dès cet été, ou s'il préférera jouer au moins une nouvelle saison en Angleterre.