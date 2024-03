Mbappé - PSG : Coup de théâtre, une clause va tout relancer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Malgré tout, rien n'est officiel et plusieurs discussions sont en cours. Selon le journaliste espagnol Julio Pulido, il ne faut pas non plus écarter la possibilité de l'existence d'une clause particulière dans le contrat du crack de Bondy.

L'été prochain, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid. Néanmoins, pour le moment, rien n'est officiel et l'attaquant français n'aurait pas encore trouvé d'accord avec le club merengue. Et d'après le journaliste de La Cadena SER Julio Pulido, une club pourrait tout changer dans feuilleton.

«Le Real Madrid répète qu'il ne s'approchera pas de la somme demandée à Paris»

« Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas le garder, quelle que soit l'opinion qu'ils ont de son jeu. A partir de juin, il sera libre de décider où il veut jouer. Le Real Madrid répète qu'il ne s'approchera même pas de la somme demandée à Paris », confie le journaliste espagnol au micro d' El Larguero avant d'évoquer une éventuelle clause dans le contrat de Kylian Mbappé.

«Il se pourrait qu'il y ait une clause»