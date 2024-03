Transferts - PSG : Al-Khelaïfi lâche un indice sur l'avenir de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 parisien aurait mis Nasser Al-Khelaïfi dans la confidence. Interrogé sur le départ de Kylian Mbappé ce mardi soir, le président rouge et bleu a lâché ses vérités.

Après sept saisons de règne au PSG, Kylian Mbappé compte claquer la porte du Parc des Princes lors de ce mercato estival. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait rejoindre un nouveau club librement et gratuitement.

Kylian Mbappé va quitter le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler le transfert à 0€ de Kylian Mbappé, ayant formulé une offre au joueur, tout comme Manchester United et Liverpool. Après la victoire du PSG face à la Real Sociedad ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur l'avenir de sa star de 25 ans. Et le président parisien a laissé entendre que Kylian Mbappé était bel et bien sur le départ.

«On travaille aujourd'hui pour l'avenir»