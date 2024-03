Mbappé - PSG : Luis Enrique répond à la polémique

Alexis Brunet

Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions, en venant à bout de la Real Sociedad. Buteur lors du match aller, Kylian Mbappé a encore fait parler la poudre mardi soir, en inscrivant un doublé. Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à féliciter son buteur, tout en affirmant n'avoir aucun problème avec ce dernier.

Pour la première fois depuis 2021, le PSG verra les quarts de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale est allé chercher sa qualification sur la pelouse de la Real Sociedad, en s'imposant 1-2, après avoir gagné 2-0 à l'aller. Les Parisiens n'ont pas tremblé face à la formation espagnole, et Kylian Mbappé a encore une fois été buteur, quelques jours après sa sortie très mouvementée face à l'AS Monaco.

Luis Enrique évacue tout problème avec Mbappé

Contre l'AS Monaco, Luis Enrique avait décidé de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps. Après cela, le Français était allé s'installer en tribunes, et non sur le banc, ce qui avait interrogé bon nombre d'observateurs. La relation entre le coach du PSG est son attaquant vedette était même qualifiée de tumultueuse par certains, ce qui ne laissait envisager rien de bon pour la fin de saison. Mais, interrogé par RMC Sport , après la rencontre face à la Real Sociedad, Luis Enrique a affirmé qu'il n'y avait aucun problème avec le champion du monde. « Kylian a toujours le même investissement, nous n’avons aucun problème, nous essayons de faire le meilleur pour l’équipe. Aujourd’hui il a été exceptionnel, il a joué pour ses équipiers. C’est un bon moment pour nous tous. »

«Mbappé n’a pas besoin d’être géré»