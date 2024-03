PSG : Un scandale est annoncé avec Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde 1998 et chroniqueur sur RMC, Christophe Dugarry a pris position suite à la controverse entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. L'ancien international français n'a épargné aucun des deux membres du PSG, pas même l'international français de 25 ans, dont l'attitude face à l'AS Monaco vendredi soir (0-0) a été vivement critiquée.

Scène surréaliste au Stade Louis II. Sorti à la mi-temps de la rencontre entre le PSG et l'AS Monaco vendredi soir, Kylian Mbappé a pris la décision de suivre la fin du match dans les tribunes, aux côtés de sa mère. Pour beaucoup, ce comportement illustre une rupture avec le PSG. Au micro de RMC , Christophe Dugarry n'a pas masqué son incompréhension devant le choix de Luis Enrique.

« Ce que fait Luis Enrique est une honte ! »

« Ce que fait Luis Enrique est une honte ! C’est une honte pourquoi ? Parce que chaque fois… Ce qui me choque, ce n’est pas qu’il sorte Kylian Mbappé, c’est son explication après le match en disant ‘Je prépare l’année prochaine’. Mais mec, tu ne prépares rien du tout ! Si ça se trouve tu ne seras pas là dans trois mois ! Il se voit déjà l’année prochaine. Mec, t’as une saison à finir, t’as des matchs à gagner, t’as des compétitions à gagner ! Qu’est-ce que tu nous fais là ? Donc tu es en train de nous expliquer quoi ? Que ton équipe est meilleure sans Mbappé ? Alors prouve-le moi ! » a lâché l'ancien joueur. Mais Dugarry n'a pas, non plus, épargné Kylian Mbappé, auteur selon lui d'un comportement scandaleux.

Dugarry s'en prend aussi à Mbappé