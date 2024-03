PSG : Le Qatar impose deux transferts à Luis Enrique, ça tourne mal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pensait viser juste en attirant Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans son escarcelle. Sauf que depuis son arrivée, Luis Enrique ne compte pas sur eux. Une mise à l'écart qui surprend quelque peu Daniel Riolo, alors que le coach espagnol état censé valider les pistes de Luis Campos l'été dernier.

Le PSG n'a recruté pas un, mais deux numéros 9 : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Sauf qu'actuellement, l'avant-centre titulaire se nomme... Kylian Mbappé. Luis Enrique ne semble pas compter sur les deux attaquants, qui ont coûté près de 180M€ au PSG.

PSG : Luis Enrique fait un pari osé avec Mbappé https://t.co/9p161UPmvI pic.twitter.com/jp23oh5Cr3 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Ça tourne au fiasco au PSG

Pourtant, comme l'a noté Daniel Riolo, Luis Enrique était censé valider les pistes menant à Kolo Muani et Ramos lors du dernier mercato. Au micro de l'After Foot ce lundi soir, le chroniqueur n'a donc pas masqué sa colère contre l'entraîneur du PSG.

« Vos 180M€, foutez le dans le derrière »