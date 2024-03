Mercato : Mbappé viré par le PSG, la bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis l'annonce de son départ à ses dirigeants, Kylian Mbappé a vu sa situation se détériorer au PSG. Le joueur n'est plus intouchable et Luis Enrique n'hésite plus à le faire sortir en cours de rencontre. Le Français n'est pas au bout de ses peines puisque le club parisien pourrait bien rompre son contrat avant la fin de la saison selon les informations divulguées en Espagne.

Jouera ou ne jouera pas ? A quelques heures du huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad, nul ne sait avec certitude si Kylian Mbappé débutera la rencontre. Les journalistes espéraient être fixés ce lundi soir en sortant de la conférence de Luis Enrique, mais le coach du PSG s'est amusé de cette situation.

PSG : Luis Enrique fait un pari osé avec Mbappé https://t.co/9p161UPmvI pic.twitter.com/jp23oh5Cr3 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Luis Enrique fait durer le suspense

« Si Mbappé jouera ? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait » a confié Luis Enrique au micro de RMC Sport. Aperçu tout sourire à l'entraînement ce lundi après-midi, Kylian Mbappé devrait bien être titularisé par le PSG, mais une défaite en Ligue des champions pourrait avoir des effets dramatiques sur son avenir au PSG selon les informations de José Félix Diaz.

La presse espagnole dévoile un incroyable scénario