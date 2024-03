PSG : Kylian Mbappé provoque un coup de théâtre en Espagne

Benjamin Labrousse

Vendredi soir, à la surprise générale, Luis Enrique décidait de remplacer Kylian Mbappé dès la mi-temps de la rencontre opposant le PSG à l’AS Monaco (0-0). Une décision forte de la part de l’Espagnol, qui n’a pas manqué de faire réagir en France, mais également du côté de la presse ibérique. Explication.

Un véritable choc. Alors qu’il a annoncé son départ à l’issue de son contrat en fin de saison, Kylian Mbappé a connu une dernière soirée très particulière à Monaco. Opposé au club du Rocher ce vendredi, le PSG a vécu un match compliqué. Brassard de capitaine autour du bras, le numéro 7 a réalisé une première mi-temps bien loin de ses standards, et a été remplacé par Randal Kolo Muani à la mi-temps.

Luis Enrique fait jaser avec Mbappé

Du jamais vu au PSG, tandis que depuis plusieurs matchs, la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique fait jaser. Si cette dernière est clairement liée au futur départ de la star du club parisien, Mbappé n’est clairement plus intouchable aux yeux de l’entraîneur du PSG. Et à en croire Antoine Simonneau, correspondant de l’Equipe à Madrid, cette soirée du vendredi soir a fait réagir toute l’Espagne !

« Il y a beaucoup d’incompréhension de se passer d’un tel joueur »