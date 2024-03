PSG : Luis Enrique a tranché pour Kylian Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce lundi soir, Luis Enrique a jeté le doute sur la possible titularisation de Kylian Mbappé lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Mais selon toute vraisemblance, l'international tricolore devrait débuter ce match. Nul ne sait s'il le terminera.

Kylian Mbappé n'a plus disputé un match dans son intégralité depuis le 14 février. C'était face à la Real Sociedad lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Titularisé par Luis Enrique, il avait trouvé le chemin des filets et permis au PSG de repartir de San Sebastian avec un bel avantage (2-0).





« Peut-être que oui, peut-être que non »

Sauf que depuis ce match, Luis Enrique n'a plus hésité à se passer de ses services. Une mise à l'écart qui fait suite à sa décision de quitter le PSG à la fin de la saison. Sorti à la mi-temps du match face à l'AS Monaco vendredi dernier, Mbappé pourrait-il débuter la rencontre sur le banc ?

Mbappé devrait débuter le match