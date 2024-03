Mbappé - Luis Enrique : Le vestiaire sort du silence

Axel Cornic

La rencontre entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain du 1er mars dernier (0-0), semble avoir eu très peu d’importance comparé à ce qui s’est passé dans les tribunes du stade Louis II. Tous les yeux étaient en effet tournés vers Kylian Mbappé, sorti par Luis Enrique, qui s’est assis aux côtés de ses proches au lieu de rester sur le banc avec ses coéquipiers.

Stars incontestée ces dernières années, Kylian Mbappé semble être plus isolé que jamais au PSG. L’annonce de son possible départ a en effet fragilisé la position de l’attaquant, qui n’est désormais plus intouchable.

Un changement qui fait énormément parler

Les récents évènements ne viennent que confirmer ce sentiment, avec Luis Enrique qui n’hésite plus à se passer de sa star. D’ailleurs, ce qui s’est passé lors de la rencontre de Ligue 1 face à l’AS Monaco a tout l’air d’un divorce avant l’heure, avec le coach du PSG qui a d’ailleurs clairement expliqué qu’il faudra tôt ou tard penser à une équipe sans Mbappé.

« J'étais concentré sur le match et je n'ai pas vu ce qui est arrivé »