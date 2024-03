PSG : Riolo répond à Neymar après son tacle sur Dembélé

Thibault Morlain

Si Ousmane Dembélé est l'actuel meilleur passeur de Ligue 1, les statistiques de la star du PSG laissent encore à désirer pour un joueur de son calibre. Neymar ne s'était alors pas privé pour tacle le rendement de l'international français. Un tacle visiblement justifié aux yeux de Daniel Riolo.

Depuis son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé fait preuve d'une grande maladresse dans le dernier geste. De nombreux buts ont alors échappé au club de la capitale sur une erreur du Français. De quoi valoir à Dembélé de nombreuses critiques et même Neymar s'était mêlé de cela dernièrement...

PSG : Luis Enrique répond cash à Kylian Mbappé https://t.co/RivVAUsLuH pic.twitter.com/7Br9HvTE43 — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Dembélé, un rendement trop faible au PSG

Tandis que Neymar a quitté le PSG cet été, Ousmane Dembélé a lui posé ses valises dans la capitale. Mais le rendement du Français laisse encore à désirer et le désormais joueur d'Al-Hilal n'a pas manqué de s'en moquer. En effet, récemment, Neymar avait réagi à un post sur Instagram , où on pouvait lire : « Buts sous le maillot du PSG cette saison, Neymar 2, Ousmane Dembélé 1 ».

« Neymar a raison »