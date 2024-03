PSG : Mbappé et Neymar l’ont régalé !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain, version QSI, a accueilli une pléiade de stars au fil des années depuis le rachat du club à l’été 2011. Parmi elles figurent les noms de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Des coups qui servent encore aujourd’hui à Jean-Claude Blanc à l’étranger loin de ses fonctions au PSG.

D’octobre 2011 à 2023, pendant la quasi totalité de l’ère QSI au PSG, Jean-Claude Blanc a fait partie de l’organigramme et notamment en tant que directeur général délégué du club de la capitale. Durant sa présence au Paris Saint-Germain, le champion de France a ainsi recruté Kylian Mbappé à 180M€ et Neymar pour 222M€ pour ne citer qu’eux.

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont arrivés sous Jean-Claude Blanc

Deux transferts qui font sa carte de visite à l’étranger et notamment en Angleterre. En effet, ayant rejoint INEOS et l’OGC Nice avant que Sir Jim Ratcliffe devienne un actionnaire minoritaire de Manchester United, Jean-Claude Blanc s’est fait un nom outre-Manche grâce à Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

«Les Anglais me présentent comme l’homme qui a signé Mbappé, Messi et Neymar»