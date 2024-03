Polémique avec Mbappé : La réaction glaciale du vestiaire du PSG

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, Kylian Mbappé a été remplacé à la mi-temps de la rencontre ayant opposé le PSG à l’AS Monaco (0-0). Un choix fort de Luis Enrique, qui a indiqué très simplement ce changement à la pause. Si les deux hommes se sont depuis expliqués, le vestiaire parisien serait resté plus ou moins insensible à la drôle de soirée vécue par le numéro 7.

Mardi soir, le PSG va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien se rend sur la pelouse d’Anoeta, antre de la Real Sociedad après un beau succès (2-0) au match aller le 14 février dernier. Mais, une fois n’est pas coutume, une polémique s’est installée au PSG, et ce en plein cœur d’une période charnière pour Luis Enrique et les siens. En effet, depuis plusieurs matchs, le traitement de Kylian Mbappé par l’entraîneur espagnol fait jaser.

Luis Enrique et Kylian Mbappé se sont expliqués

Et pour cause, depuis le 13 février dernier, date à laquelle Kylian Mbappé a confirmé au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le PSG en fin de contrat au mois de juin, Luis Enrique a clairement changé de stratégie avec le numéro 7. Simplement, Mbappé ne semble plus du tout irréprochable aux yeux de l’entraîneur du PSG, qui l’a d’ailleurs remplacé à la mi-temps vendredi soir face à l’AS Monaco. Pourtant capitaine, Mbappé a cédé sa place à la pause à Randal Kolo Muani, puis est parti s’installer en tribunes. Ce samedi matin, le joueur a demandé à s’expliquer avec Luis Enrique, et selon RMC , la discussion a été positive entre les deux hommes.

Les joueurs du PSG n’ont pas réagi au remplacement de Mbappé