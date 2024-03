Malaise avec Mbappé, la réaction du boss du PSG

Arnaud De Kanel

Le malaise grandit au PSG avec Kylian Mbappé. Sa sortie prématurée face à l'AS Monaco a été totalement lunaires, puisque la star de 25 ans a fait un tour dans l'enceinte monégasque, avant de se rasseoir non pas sur le banc, mais en tribune. Nasser Al-Khelaïfi a tout vu sans intervenir.

Les images ont fait le tour du monde. Sans doute vexé de sortir à la mi-temps lors du match entre l'AS Monaco et le PSG vendredi soir, Kylian Mbappé a passé le deuxième acte en tribunes aux côtés de sa mère. Le malaise est donc bien présent à Paris et Nasser Al-Khelaïfi n'a rien manqué de cela.

Al-Khelaïfi n'en veut pas à Enrique

Présent trois rangs plus bas que son joueur, le président du PSG avait le visage fermé. Il a visionné tout le show réservé par Kylian Mbappé et s'est contenté de ne rien dire à qui que ce soit. Selon L'Equipe , il n'a voulu prendre le parti de personne, laissant Luis Enrique prendre les décisions qu'il estime être les meilleures.

Enrique ne prévient jamais Al-Khelaïfi