Jackpot à 4 milliards d'euros au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est entré dans une nouvelle dimension après le départ du Qatar en 2011. Le club parisien s'est doté de moyens financiers jamais vu dans la capitale, ce qui lui a permis de rejoindre le gotha. Nasser Al-Khelaïfi continue à développer la marque PSG, valorisée aujourd'hui à 4 milliards. Présent au début de l'aventure, Jean-Claude Blanc a livré son regard.

Le PSG n'a pas d'équivalence en France et très peu en Europe. En l'espace de trois ans, le club parisien est devenu un acteur qui compte dans le paysage européen. Doté de moyens financiers importants, il est devenu de plus en plus attractif, jusqu'à pouvoir attirer les plus grandes stars comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

Jackpot à venir pour ce crack au PSG https://t.co/F90CNw8zhu pic.twitter.com/PTj89jtch8 — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

Le PSG continue de grandir

Le Qatar n'a cessé de faire évoluer son projet. Dernièrement, le propriétaire a pris la décision d'ouvrir le capital et d'accueillir Arctos Sports Partners, désormais détenteur de 12,5% des parts du PSG. Proche de Nasser Al-Khelaïfi et ancien directeur exécutif adjoint du club de la capitale, Jean-Claude Blanc a évoqué une certaine forme de fierté.

« On a construit une marque mondiale en dix ans »