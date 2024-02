PSG - Qatar : Le double-jeu d’Al-Khelaïfi démasqué ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani s'est rendu à Paris afin de s'entretenir avec Emmanuel Macron. La guerre entre le Hamas et Israël devrait être au cœur des discussions. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi devrait assister à certaines de ses réunions. Une présence jugée surprenante par le journaliste Romain Molina.

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani a atterri à Paris pour sa première visite d'Etat depuis son accession au trône en 2013. Le responsable va s'entretenir avec Emmanuel Macron et évoquer la situation à Gaza. Les discussions devraient porter notamment sur les efforts en cours pour obtenir un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Ministre sans portefeuille, mais très influent au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi pourrait assister à certaines de ses réunions.

Al-Khelaïfi présent aux réunions ?

Selon les informations du Parisien, le président du PSG est, d'ailleurs, retourné à Paris après avoir assisté à un tournoi de tennis à Doha. La présence d'Al-Khelaïfi peut surprendre, alors qu'aucun sujet sportif ne sera évoqué. Invité d' I24 News ce mardi, le journaliste indépendant Romain Molina s'est attardé sur le double-jeu du responsable qatari.

« C’est curieux que l’Elysée accepte sa présence »