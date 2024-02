Mbappé - PSG : L’émir du Qatar a pris une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé va retrouver Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi l'émir du Qatar dans un cadre institutionnel. Le joueur du PSG a été convié à l'Elysée pour dîner avec Emmanuel Macron. Evidemment, certaines rumeurs ont laissé entendre que Tamim bin Hamad Al-Thani allait tenter de convaincre Mbappé de rester au PSG. Mais ce ne sera pas le cas.

L'émir du Qatar est en France. Tamim bin Hamad Al-Thani est arrivé à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et évoquer avec lui la situation au Proche-Orient, et notamment la guerre entre Israël et le Hamas. Le chef de l'Etat a, aussi, convié l'émir du Qatar à un dîner à l'Elysée ce mardi soir.

Manipulé au mercato, le PSG pose ses conditions https://t.co/g8Nw69rXp2 pic.twitter.com/4AeAga9iSW — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Mbappé va se retrouver à l'Elysée ce mardi

Plusieurs personnalités ont été invités à cette réception comme Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et homme influent au Qatar, mais aussi Kylian Mbappé, dont l'avenir au sein de la capitale est sur toutes les lèvres. Comme indiqué par L'Equipe, l'émir du Qatar pourrait profiter de cette occasion pour discuter avec Mbappé et lui transmettre une proposition pour le retenir.

Aucune offre ne sera transmise