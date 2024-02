PSG - Mbappé : La presse italienne vend la mèche pour son successeur ?

Axel Cornic

A 25 ans, Kylian Mbappé semble avoir décidé de quitter la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. En Espagne on l’annonce déjà au Real Madrid, mais en attendant les dirigeants parisiens semblent également se pencher sur sa succession, avec un certain faible pour les stars de Serie A comme Victor Osimhen ou Rafael Leão.

La vie sans Kylian Mbappé, on commence à y penser. Après sept saisons passées au PSG, la star française aurait annoncé sa volonté de quitter le club le 30 juin prochain, date de la fin de son contrat. Rien n’est encore acté, mais à Paris on semble commencer à se préparer à cette séparation.

Qui va remplacer Mbappé ?

Pour tourner la page Kylian Mbappé, il faudra obligatoirement frapper un, voire deux très gros coups en attaque. Et le PSG semble regarder en Serie A, puisqu’un intérêt concret est évoqué depuis quelques jours pour Victor Osimhen du Napoli, Rafael Leão de l’AC Milan ou même Lautaro Martinez de l’Inter. Les deux premiers ont le grand avantage de bien connaitre la Ligue 1, mais surtout Luis Campos, qui les avait recrutés par le passé au LOSC.

