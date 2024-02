Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le mariage aura duré sept ans. Mais à présent, c’est au Real Madrid que la star du Paris Saint-Germain risque de s’engager en tant qu’agent libre au terme de la saison. Et quand bien même l’opération n’est pas encore entérinée, ce serait tout comme malgré la concurrence en Angleterre.

Kylian Mbappé n’a certes pas encore signé un pré-contrat avec le Real Madrid, mais tout porte à croire que c’est à la Casa Blanca que le capitaine de l’équipe de France évoluera la saison prochaine. L’Équipe a confié à la mi-février que la décision de Mbappé avait été communiquée au président Nasser Al-Khelaïfi : pas de prolongation de contrat au Paris Saint-Germain.

Liverpool et Manchester United défient le Real Madrid pour Mbappé

Et maintenant ? Le10sport.com vous a dernièrement révélé que Liverpool et Manchester United restaient en embuscade dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Quand bien même le Real Madrid demeure le grand favori dans ce feuilleton. Et ce n’est pas David Ornstein qui affirmera le contraire comme le journaliste de The Athletic l’a assuré ces dernières heures pour le média britannique : Mbappé ira au Real Madrid même si un accord total n’est pour le moment pas à signaler entre les parties concernées.

«Le consensus commun est que l'international français a le cœur tourné vers le Real Madrid»