Mercato : Une star avec Mbappé, le Real Madrid a sa réponse

Hugo Chirossel

Alors que la signature de Kylian Mbappé n’est plus qu’une question de temps, le Real Madrid essaye dans le même temps de boucler celle d’Alphonso Davies. Les Merengue auraient déjà un accord verbal avec l’international canadien, à qui il reste un an et demi de contrat au Bayern Munich. Si les Bavarois ont encore l’espoir de le prolonger, ils ne veulent quoi qu’il arrive pas le voir partir libre.

Kylian Mbappé au Real Madrid, il se pourrait bien que cela soit fait. Si ce n’était pas encore le cas, l’attaquant du PSG aurait signé son contrat avec la Casa Blanca , selon le président de la Liga, Javier Tebas : « J'ai le sentiment que Mbappé a signé au Real Madrid. Nous n'avons pas eu de confirmation officielle, mais les journalistes les plus proches du Real l'ont confirmé », a-t-il déclaré dans l’émission El Partidazo de COPE . Kylian Mbappé pourrait bientôt être suivi d’un autre joueur, Alphonso Davies.

Le Bayern Munich n’a pas perdu espoir pour Davies

D’après les informations de The Athletic , le Real Madrid a déjà trouvé un accord verbal avec l’international canadien. Les Merengue doivent maintenant s’entendre avec le Bayern Munich, où Alphonso Davies est sous contrat jusqu’en juin 2025. Max Erbel, nouveau directeur sportif du club allemand, s’est justement exprimé sur ce dossier ce mardi, lors de sa présentation officielle, et a indiqué qu’il n’avait pas encore abandonné l’idée de le prolonger.

« Nous ne voulons perdre aucun joueur lors d’un transfert gratuit »