Mercato : Avant Mbappé, le Real Madrid boucle un gros coup !

Hugo Chirossel

Si la signature de Kylian Mbappé, ce qui ne fait plus vraiment de doutes, est sa priorité, le Real Madrid travaille sur d’autres dossiers en parallèle et notamment celui d’Alphonso Davies. Les Merengue ont trouvé un accord verbal avec l’international canadien, à qui il reste un an et demi de contrat au Bayern Munich, mais il ne pourrait arriver qu’en 2025.

Le Real Madrid a déjà bien avancé sur son mercato estival. En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait, sauf retournement de situation, s’engager avec la Casa Blanca pour la saison prochaine. Selon Ok Diario , l’annonce officielle devrait intervenir à la fin de la saison, avant le début de l’Euro.

Le Real Madrid a un accord avec Davies

Dans le même temps, le Real Madrid a bien avancé dans un autre dossier. Les Merengue veulent recruter un nouveau latéral gauche et d’après les informations de The Athletic , ils ont trouvé un accord verbal avec Alphonso Davies (23 ans), sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich.

Une arrivée en 2024 ou en 2025