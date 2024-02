PSG - Mbappé : C’est décidé pour l’officialisation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce n’est plus qu’une question de temps avant de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, l’attaquant du PSG ayant décidé de plier bagage au terme de son contrat. Pour autant, il faudra encore s’armer de patience avant de voir l’officialisation tomber dans ce dossier, une date ayant été fixée par la formation merengue.

C’est la fin de l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. Après sept saisons du côté du Parc des Princes, l’attaquant des Bleus a pris la décision de partir au terme de son contrat. Malgré les offensives de Liverpool ou encore Manchester United, révélées par le10sport.com, le Real Madrid est plus que jamais en pole pour accueillir Kylian Mbappé et mettre fin à un feuilleton long de plusieurs années. Si le suspense est terminé, il faudra toutefois encore patienter avant le dénouement officiel.

Mercato - PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé ? https://t.co/DCDIrGmfP5 pic.twitter.com/1fdFjwKWYT — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Une date est fixée

Selon OK Diario , Kylian Mbappé et le Real Madrid n’ont pas l’intention d’officialiser leur union avant la fin de la saison. L’annonce devrait avoir lieu en juin, avant le début de l’Euro. Une décision prise par respect pour le PSG mais aussi pour ne pas plomber les derniers mois de Mbappé dans la capitale.

Le nouveau contrat de Mbappé connu ?

Pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait accepté de revoir ses émoluments à la baisse avec un salaire annuel avoisinant les 15M€. Une prime à la signature de 150M€ devrait être versée par le club espagnol, qui touche enfin au but après plusieurs déconvenues par le passé.