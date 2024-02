Départ Mbappé : Le PSG est moqué à l’étranger

Axel Cornic

Les spéculations autour du potentiel départ de Kylian Mbappé ont rapidement fait le tour du monde. Ainsi, quand Pinto da Costa se fait pointer du doigt au FC Porto pour le départ de Mehdi Taremi, qui devrait rejoindre l’Inter à la fin de son contrat, certains ne s’étonnent pas de le voir sortir l’exemple du Paris Saint-Germain.

Certains diront que c’était une façon de prendre les devants. Depuis l’été dernier, le PSG explique à qui veut bien l’entendre que l’époque des strass et paillettes c’est terminé, place à un collectif solide plutôt qu’à une multitude stars. Ça tombe bien, parce qu’il y en a une qui pourrait bientôt partir...

Mbappé se prépare à quitter le PSG

Et pas des moindres, puisqu’on parle de Kylian Mbappé ! En fin de contrat, l’attaquant de 25 ans aurait annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi puis à ses coéquipiers sa décision de quitter le PSG. Un véritablement tremblement de terre, puisque le club parisien perd là sa tête d’affiche, moins d’un an après les départs de Lionel Messi et de Neymar. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le crack de Bondy dispose de trois offres, mais c'est bien le Real Madrid qui rafler la mise.

«Regardez ce qui se passe au PSG, les joueurs en fin de contrat sont libres de choisir leur avenir»