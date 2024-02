PSG : Fake news sur Mbappé, la dernière avant le transfert ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est au centre des rumeurs les plus importantes et folles sur le marché des transferts ces dernières années au PSG. Et souvent, ces informations ne sont finalement que des fake news dénoncées à tour de rôle par le joueur personnellement, le Real Madrid ou bien des journalistes. La dernière en date serait une offre de dernière minute du Qatar pour l’inciter à revoir sa position actuelle qu’est de signer en faveur du Real Madrid en fin de saison. L’occasion pour le10sport.com de faire un petit récapitulatif des fake news incontournables dans ce feuilleton depuis 2019.

A l’occasion de la cérémonie annuelle des Trophées UNFP en 2019, Kylian Mbappé allumait la mèche : « J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Je voudrais vous dire merci » . Voici la déclaration qui a lancé les festivités dans la presse espagnole au sujet d’un éventuel transfert au Real Madrid qui a échoué malgré les envies de départ de Mbappé à l’été 2021, en 2022 avec sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain et l’année dernière, le joueur n’ayant pas cultivé le désir d’aller voir ailleurs à une année de l’expiration de son contrat du PSG.

Acte I en 2019 : «Kylian Mbappé veut jouer gardien de but. Fake News»

En mai 2019, Kylian Mbappé choquait son monde en jetant en froid sur son avenir au Paris Saint-Germain si on ne lui confiait pas plus de « responsabilités » à terme. Et il n’en fallait pas plus pour que les médias s’enflamment. A commencer par un média qui partageait à l’époque une liste de sérieuses demandes de Mbappé pour lier son avenir au Paris Saint-Germain sur le long terme.



Parmi les demandes : une garantie de jouer avant-centre plutôt que dans un couloir, être le tireur de penalty désigné dès lors qu’il est sur le terrain et disposer d’un pourcentage plus élevé qu’à l’époque au niveau de ses droits à l’image. Ce à quoi Kylian Mbappé avait ironisé avec la réponse suivante : « Désolé, vous avez oublié quelque chose, Kylian Mbappé veut jouer gardien de but. Fake News ».

Sorry you forgot something, Kylian Mbappé want to play goalkeeper 😁FAKE NEWS ❌❌❌❌❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 12, 2019

Acte II en 2022 : La liste noire de Mbappé avec les départs de Neymar et de Pochettino

Au terme d’un feuilleton haletant qui avait animé l’actualité du PSG pendant toute la saison 2021/2022, Kylian Mbappé se présentait avec Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des princes au mois de mai 2022 pour l’ultime journée de Ligue 1 face au FC Metz. Avec le président du PSG, Mbappé annonçait sa prolongation de contrat jusqu’en 2025. Finalement, il était seulement question d’un bail de deux saisons avec une option pour la dernière que Mbappé a refusé de lever en juin 2023, faisant de lui un agent libre à la fin de l’exercice actuel.



Retour en 2022, quelques jours après l’annonce de sa prolongation de contrat au PSG et donc de sa décision de snober le Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge, Kylian Mbappé était au cœur de vives rumeurs sur le mercato du Paris Saint-Germain. Et notamment concernant l’avenir de Neymar qu’il souhaitait voir quitter le club ainsi que l’entraîneur Mauricio Pochettino, supposément. C’était une information de Mundo Deportivo, relayée par SPORTbible . Mbappé répondit clairement au post en question en écrivant en lettres capitales « FAKE » afin de faire savoir que ces informations étaient tout bonnement fausses.

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

Acte III en 2023 : Les discussions avec le Real Madrid à l’automne dernier

Au début du mois de novembre 2023, la presse ibérique s’est emballée. Alors que Kylian Mbappé se trouvait et demeure dans son ultime année de contrat au PSG, certains journalistes espagnols commençaient à prendre pour acquis son arrivée en tant qu’agent libre au Real Madrid en avançant même que sa décision était prise et que ça discutait en coulisses avec le club merengue.



Cette fois-ci, ce n’est pas Mbappé qui est monté au créneau, mais le Real Madrid en personne par le biais d’un communiqué clair. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ».

