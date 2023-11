Mbappé - PSG : Il dénonce une fake-news

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les nombreuses rumeurs venues de France et d'Espagne, il n'y aurait rien entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Aucune discussion n'a été entamé et il faudra, vraisemblablement, attendre plusieurs mois pour connaître la décision du joueur tricolore. Pour l'heure, toutes les options sont sur la table, notamment une prolongation au PSG.

L'année 2023 n'est pas encore terminée, mais les rumeurs sont nombreuses au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Certains journalistes espagnols tiennent pour acquis son arrivée au Real Madrid l'année prochaine. Mais en réalité, le joueur du PSG n'a encore pris aucune décision.

PSG : Coup de théâtre, le Real Madrid oublie Mbappé ? https://t.co/5DtqNbXgZU pic.twitter.com/BuQXD2Fbec — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Il n'y a rien entre Mbappé et le Real Madrid

Comme annoncé par le 10Sport.com, il faudra attendre avant de connaître le choix de Mbappé. D'ailleurs, le joueur français n'aurait entamé aucune discussion avec le Real Madrid selon le journaliste Fabrizio Romano.

Le Real Madrid publie un communiqué