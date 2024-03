PSG : Polémique avec Mbappé, le clan Al-Khelaïfi s'en mêle

Arnaud De Kanel

En décidant de passer la seconde période en tribune aux côtés de sa mère, Kylian Mbappé a déclenché une polémique. Certains estiment que l'attaquant tricolore est allé trop loin et qu'il a manqué de respect au club de la capitale. Bien assis dans la tribune présidentielle, Mbappé et sa mère en ont profité pour échanger avec l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Campos était tendu

L'attitude de Kylian Mbappé a forcément crispé les visages des dirigeants parisiens. Comme indiqué par L'Equipe , Luis Campos était particulièrement tendu durant la seconde période. D'ailleurs, c'est un dirigeant qui aurait décidé de faire monter Mbappé en loges, le voyant rhabillé et douché. Ainsi, il a pu rejoindre sa mère, avant d'échanger avec les proches du président du PSG.

Mbappé et sa mère ont discuté avec le clan Al-Khelaïfi