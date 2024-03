PSG : «On n’en peut plus», le Qatar craque et se lâche totalement sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, le PSG a tout fait pour conserver Kylian Mbappé, quitte à accepte certaines de ses demandes les plus farfelues. Résultat, un trop gros pouvoir aurait été accordé au joueur, qui aurait un droit de regard sur le recrutement de son équipe. L'international français aurait fini par lasser ses dirigeants, qui n'hésiteraient pas à le tacler en privé.

Kylian Mbappé a grandi au PSG. Arrivé en 2017 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, le joueur français n'a cessé de monter en puissance, jusqu'à devenir la véritable star du projet parisien, devançant les Neymar et autres Lionel Messi. Logiquement, le sujet de son avenir était devenu central pour le Qatar, notamment en 2022. Un départ de Mbappé au Real Madrid à quelques mois de la Coupe du monde aurait fait des tâches. Malmené dans sa bataille à distance contre le club espagnol, le PSG s'est mis à genoux pour conserver l'international français.

Le Qatar a accordé de nombreuses demandes à Mbappé

Comme l'indique le journaliste Romain Molina sur sa chaîne Youtube , de nombreux privilèges ont été accordés à Mbappé ces dernières années. Un moyen évidemment de le soudoyer et donc profiter de son image pou continuer à faire grandir le PSG. Ainsi, le champion du monde 2018 aurait donné son avis sur le recrutement de son club, mais aussi réclamé certains départs. On se souvient notamment de son envie de se débarrasser de Neymar. Il aurait aussi, par exemple, demandé à ses responsables de tirer les penaltys.

Mbappé a fini par lasser ses dirigeants