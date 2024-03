PSG : Kylian Mbappé plombé par Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Le PSG ne comptera plus sur Kylian Mbappé la saison prochaine. L'international français aurait annoncé sa décision de ne pas prolonger aux dirigeants parisiens il y a quelques jours. Depuis, la star de 25 ans n'est plus considérée comme intouchable dans la capitale. Et seul Luis Enrique serait responsable de la gestion actuelle du natif de Bondy.

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Luis Enrique n’hésite plus à se passer des services de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France n’a disputé aucun des trois derniers matchs en entier. Sur le banc au coup d’envoi contre le FC Nantes, il a ensuite été remplacé contre Rennes puis Monaco ce vendredi (0-0). D’ailleurs, la direction du PSG n’aurait rien à voir là-dedans.

Luis Enrique est le seul responsable