PSG : Mbappé snobé par ses coéquipiers ?

Le cas Kylian Mbappé agite le PSG dernièrement. En effet, le Français a été remplacé par Luis Enrique vendredi soir contre l’AS Monaco, et cela ne fait qu’attiser les tensions entre les deux hommes. Mais les déboires du champion du monde ne perturbent pas le vestiaire du club de la capitale, qui est fixé sur les objectifs collectifs de fin de saison.

Vendredi soir, le PSG s'est contenté d'un match nul sur la pelouse de l'AS Monaco. Si le spectacle n'était pas sur le terrain, il était en revanche en tribune. Remplacé à la mi-temps par Luis Enrique, Kylian Mbappé est alors allé s'installer dans les travées du Stade Louis II, pour assister à la seconde période.

L'attitude de Mbappé fait parler

Un choix qui a interrogé bon nombre d'observateurs. En effet, pourquoi Kylian Mbappé s'est-il installé en tribune, et non sur le banc, avec ses coéquipiers ? Nul ne le sait, mais ce qui est certain, c'est que le feuilleton Mbappé risque d'alimenter la fin de saison parisienne.

Le vestiaire se concentre sur les objectifs collectifs