Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour le nouveau Bernardo Silva

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est bien engagé pour recruter Bernardo Silva l’été prochain. Mais Paris souhaite également s’attacher les services de jeunes joueurs prometteurs, et ferait partie des nombreux cadors intéressés par Roony Bardghji, jeune Suédois évoluant à Copenhague, et dont le style de jeu est similaire à celui de l’ailier de Manchester City. Explication.

Le prochain mercato estival du PSG s’annonce palpitant. Le 19 février dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le club parisien s’intéressait de nouveau à Bernardo Silva (Manchester City), mais également que ce dossier avançait dans le bon sens à Paris. Mais le PSG pourrait également jeter son dévolu sur une pépite de 18 ans, évoluant au poste d’ailier droit…

Mercato : Les 5 cracks que le PSG doit absolument recruter ! https://t.co/rxdBZOMSdK pic.twitter.com/AR7njNPlKz — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« Il me fait penser à un Bernardo Silva »

Né en 2005, Roony Bardghji réalise une saison plus qu'aboutie au FC Copenhague. Suédois, le gaucher évoluant sur le côté droit s’est démarqué en Ligue des Champions ces derniers mois. Et pour Rémi, détenteur du compte Sprøutniksen sur X , le style de jeu de Bardghji est similaire à celui de Bernardo Silva : « Il me fait penser à un Bernardo Silva, en moins agile. Il sait tout faire sur son côté droit, il est hyper intelligent » , affirme l’attentif suiveur du football nordique pour le10sport.com .

De nombreux cadors dont le PSG suivent Roony Bardghji