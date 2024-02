Le PSG va rater le nouveau Bernardo Silva !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans un nouveau projet, qui consiste notamment à miser sur des joueurs à fort potentiel, le PSG poursuivra sur cette voie pour remplacer Kylian Mbappé. Bien décidé à recruter les plus grands espoirs du football mondial, il serait logique d'imaginer le club de la capitale tenter le coup pour Roony Bardghji, dont les qualités sont semblables à celles de Bernardo Silva. Une dossier qui paraît toutefois impossible.

Depuis l'été dernier, le PSG a clairement démarré un nouveau projet, en axant son recrutement sur des joueurs joueurs prometteurs. Le recrutement de stars est donc terminé, et le club parisien visera encore des grands talents pour remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, le PSG aurait pu s'intéresser à Roony Bardghji, le crack du FC Copenhague. Mais selon Rémi, détenteur du compte Sprøutniksen sur X (ex-Twitter), la Premier League a déjà beaucoup d'avance.

Bardghji, le nouveau Bernardo Silva ?

« Il me fait penser à un Bernardo Silva, en moins agile. Il sait tout faire sur son côté droit, il est hyper intelligent. C’est un joueur qui est extrêmement dribbleur, qui a du flair, et qui sait utiliser sa palette technique pour pouvoir dépasser l’adversaire, et faire la différence dans les derniers mètres. Lui, il a une intelligence de jeu assez rare. Ça donne un joueur extrêmement beau à voir jouer, il est toujours dans cette fluidité dans le jeu qui le caractérise. On peut également louer ses qualités devant le but. Roony c’est un joueur avec une grande détermination », explique-t-il pour le10sport.com , avant de poursuivre.

Déjà intouchable pour le PSG ?