Mercato : Un phénomène a signé au PSG !

Pierrick Levallet

Pour se renforcer l'été dernier, le PSG a bouclé une bonne dizaine d'arrivées. Le club de la capitale a notamment mis la main sur Bradley Barcola pour 50M€. L'ailier de 21 ans a fini par gagner sa place dans le onze de Luis Enrique. La formation parisienne a peut-être tiré le gros lot avec lui, puisqu'il continuerait de travailler afin de poursuivre sa progression.

L’été dernier, le PSG s’est montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées. Et certaines recrues ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, recruté pour 50M€ et qui a de plus en plus de temps de jeu chez les Parisiens. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 28 matchs, l’ancien de l’OL s’est fait une place dans le onze de Luis Enrique.

Mercato : Le PSG contrarié pour une star de Deschamps ? https://t.co/cHJIdIsOlZ pic.twitter.com/V4jYmi5QyX — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Barcola a gagné sa place au PSG...

Alors que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos peinaient à s’imposer et que Marco Asensio était blessé, Bradley Barcola a su saisir les opportunités pour évoluer aux côtés d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. D’ailleurs, le PSG a peut-être tiré le gros lot avec l’international Espoirs français.

... et continue de progresser !