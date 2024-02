Un ancien du PSG à l'OM, Marseille jubile

Hugo Chirossel

Passé par le centre de formation du PSG, qu’il avait intégré en 2018, Aboubaka Dosso a quitté le club de la capitale quatre ans plus tard. Après un passage à la JA Drancy, le gardien âgé de 18 ans a rejoint l’OM l’été dernier. Le club marseillais estime avoir réalisé un gros coup en s’attachant ses services.

Le 4 février dernier, les U19 de l’OM ont éliminé ceux du PSG en 16es de finale de la Coupe Gambardella. Une rencontre particulière pour Aboubaka Dosso, puisqu’il était opposé à son ancien club. En effet, le gardien âgé de 18 ans a rejoint Marseille l’été dernier, après avoir été formé à Paris entre 2018 et 2022.

Mercato : Le PSG contrarié pour une star de Deschamps ? https://t.co/cHJIdIsOlZ pic.twitter.com/V4jYmi5QyX — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

« À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé »

Une signature dont se réjouit l’OM, comme l’a confié Karim Attab, journaliste pour Maritima , auprès de Foot Mercato : « À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’unanimité lors de tous les matches de Gambardella, notamment les trois derniers . »

Dosso décisif en Gambardella