Il quitte le PSG et leur joue un mauvais tour

Jean de Teyssière

Ce dimanche avaient lieu les seizièmes de finale de la Coupe Gambardella. L'affiche entre le PSG et l'OM était alléchante et ce sont les jeunes marseillais qui sont sortis vainqueurs de ce duel. Une qualification obtenue durant la séance de tirs au but, au cours de laquelle le portier phocéen, Aboubaka Dosso, s'est illustré en stoppant la tentative de Mahamadou Sangaré. Une belle revanche pour celui qui a quitté le PSG il y a à peine deux ans.

Disputée dans une ambiance digne du Vélodrome, la rencontre entre les jeunes de l'OM et ceux du PSG a livré son verdict puisque ce sont les minots qui continueront l'aventure. Un match très disputé qui a permis à un joueur de prendre une belle revanche.

Mbappé suit attentivement les performances de son frère

Ce choc en seizièmes de finale de la Coupe Gambardella entre l'OM et le PSG a tenu toutes ses promesses avec une rencontre disputée, qui s'est achevée aux tirs au but. La présence de Kylian Mbappé devant son écran pour regarder son petit frère, Ethan, jouer n'a pas suffit à ce que les Parisiens éliminent l'OM...

Un ancien du PSG élimine Paris

Les plus suiveurs du PSG se souviennent peut-être du gardien qui gardait les buts de l'OM ce dimanche après-midi. Aboubaka Dosso avait rejoint le centre de formation du PSG en 2018 avant de le quitter en 2022. Auteur d'arrêts importants durant le match, il a ensuite permis à son équipe de rejoindre les huitièmes de finale de la Gambardella en stoppant le troisième tir au but parisien, tiré par Mahamadou Sangaré.