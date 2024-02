PSG : Luis Enrique s'agace, il lâche un message surprenant

Jean de Teyssière

Vendredi soir, en ouverture de la 20ème journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait dans l'est de la France, au stade de la Meinau, pour y affronter le RC Strasbourg. Une rencontre difficile remportée 2-1 par le club de la capitale, bousculé par une vaillante équipe strasbourgeoise, trop peu réaliste pour tenter d'obtenir un meilleur résultat. Inquiétant à moins de deux semaines du match aller en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ? Pas pour Luis Enrique, même si son attitude exprime l'inverse.

Alaa Bellaarouch, le désormais gardien numéro 1 du RC Strasbourg après le départ inattendu de Mats Sels à Nottingham Forest lors du dernier jour du mercato s'est offert un beau baptême en Ligue 1 en détournant un penalty de Kylian Mbappé dès la 5ème minute de jeu. Malheureusement pour le jeune portier marocain de 21 ans, il est coupable d'une grosse erreur sur le premier but du numéro 7 parisien. Marco Asensio se chargera d'inscrire le deuxième but pour le PSG tandis que Dilane Bakwa, l'ancien Bordelais, réduisait l'écart pour Strasbourg. Un match, qui ne rasure pas à moins de deux semaines de la rencontre face à la Real Sociedad en Ligue des Champions.

Luis Enrique agité sur le banc de touche...

Devant la prestation compliquée de ses hommes, Luis Enrique s'est montré agité sur le bord du terrain. Le technicien espagnol haranguait ses joueurs, les replaçant sans cesse. Au total, Strasbourg a frappé 20 fois au but, quand le PSG n'y est parvenu que 9 fois.

...mais optimiste en conférence de presse