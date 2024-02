PSG : «Tous morts», la sortie surréaliste de Luis Enrique

La rédaction

Malgré le succès obtenu sur la pelouse de Strasbourg (2-1) ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG n'a une nouvelle fois pas convaincu. À seulement 11 jours de la réception de la Real Sociedad en huitièmes de finale de Ligue des champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé ne se sont pas vraiment rassurés. Pas de quoi alarmer pour autant Luis Enrique qui préfère prendre les matchs les uns après les autres

Plus les jours avancent, moins le PSG apporte des certitudes. Après avoir concédé le point du match nul contre Brest (2-2) dimanche dernier, les Parisiens ont une nouvelle fois manqué de consistance ce vendredi soir.

Le PSG ne se rassure pas avant d'accueillir la Real Sociedad

Bien que les partenaires de Kylian Mbappé soient parvenus à l'emporter sur la pelouse de Strasbourg (2-1), confortant par la même occasion leur statut de leader, des doutes subsistent encore avant la réception de la Real Sociedad en huitièmes de finale de Ligue des champions, le 14 février prochain.

«Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts»