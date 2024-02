Le PSG se fait tacler à l'étranger

Benjamin Labrousse

Remis au goût du jour lors des derniers mois, le projet de Super League avait vu de nombreux clubs s’y opposer publiquement. Parmi les réfractaires, le PSG apparaissait comme l’un des clubs les plus fermement opposés à cette nouvelle compétition. Président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est récemment exprimé à ce sujet, ne manquant pas de dénoncer l’attitude du club parisien.

La Super League verra-t-elle finalement le jour ? En décembre dernier, la cour de justice de l’Union Européenne rendait un verdict très important dans ce projet titanesque. L’instance européenne, sans approuver sa création, déclarait que rien n’empêchait juridiquement la mise en place d’une nouvelle compétition. Mais rapidement, plusieurs clubs dont le PSG se sont opposés à ce projet.

Super League : Ils ont retourné leur veste, ça va plaire au PSG https://t.co/bxG937z8vw pic.twitter.com/3l8hPzpx8H — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Nasser Al-Khelaïfi avait critiqué publiquement la Super League

Président de l’association européenne des clubs (ECA), le boss du PSG Nasser Al-Khelaïfi ne manquait pas de critiquer fortement le Real Madrid et le FC Barcelone, principaux défenseurs du projet en Europe : « La décision ne fera que nous rendre meilleurs et plus forts. Nous avons tous les clubs avec nous, sauf 2. Ils font leurs présentations avec des trophées de l’UEFA, c’est pour le moins étrange » .

Joan Laporta tacle durement le PSG