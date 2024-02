Strasbourg - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour débuter cette 20e journée de Ligue 1, Strasbourg accueille le PSG à La Meinau à 21h. Une rencontre qui revêt différents enjeux après la fermeture du mercato hivernal. Pour les Alsaciens, il s'agira de confirmer la bonne forme du moment tandis que pour les Parisiens, l'objectif sera de se rassurer après avoir concédé le nul contre Brest à domicile (2-2). Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

A quelques jours du choc en huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad, le PSG continue sa montée en puissance et doit aborder plusieurs matches importants en Ligue 1. Ce sera le cas ce vendredi soir avec un déplacement périlleux à La Meinau à 21h pour y affronter Strasbourg pour le compte de la 20e journée de L1. Un match de gala pour les Alsaciens. Mais pas seulement.

Le PSG veut se rassurer, Strasbourg confirmer

En effet, après un début de saison très poussif, les hommes de Patrick Vieira sont sur une série bien plus aboutie. Strasbourg reste ainsi sur huit matches sans défaite toutes compétitions confondues, dont six en Ligue 1. Les Alsaciens ont signé quelques performances remarquées à l'image de la victoire contre le LOSC (2-1) le 20 décembre ou des deux nuls obtenus contre l'OM en à peine plus d'un mois, à chaque fois sur le même score (1-1). Dixième du classement, Strasbourg à l'occasion de recoller aux équipes qui luttent pour l'Europe en cas de victoire.



Le PSG est donc prévenu. Bien que les Parisiens ont pris l'habitude de ne pas perdre contre Strasbourg (7 victoires et 4 nuls lors des 11 dernières confrontations), il faudra se méfier de ce déplacement en Alsace. D'autant plus que les hommes de Luis Enrique auront à cœur de se racheter après avoir concédé le nul contre Brest au Parc des Princes (2-2). Ce sera surtout l'occasion de se rassurer alors que le choc contre la Real Sociedad approche à grands pas. Leader avec six points d'avance sur l'OGC Nice, le PSG pourrait également en profiter pour mettre la pression sur les Aiglons.

Quelles équipes pour Strasbourg - PSG ?

Pour ce choc, Patrick Vieira sera privé de Matz Sels. Titulaire indiscutable et capitaine de Strasbourg, le portier a rejoint Nottingham Forest dans les dernières heures du mercato. C'est donc le jeune Alaa Bellaarouch qui sera propulsé titulaire contre le PSG vendredi soir. Du haut de ses 22 ans, le jeune portier marocain va disputer son premier match de L1. Pour le reste, la composition de Patrick Vieira ne devrait pas présenter de surprise majeure.



La composition probable de Strasbourg : Bellaarouch - Senaya, Sylla, Perrin, Guilbert - Mwanga, Sissoko, Diarra - Bakwa, Sahi Dion, Angelo



Côté PSG, une absence majeure de dernière minute est à déplorer à savoir celle d'Ousmane Dembélé, légèrement touché à une cuisse, qui s'ajoute à la suspension de Bradley Barcola. Lee Kang-In est toujours en lice avec la Corée du Sud en Coupe d'Asie, tandis que malgré l'élimination du Maroc à la CAN, Achraf Hakimi est laissé au repos et reprendra lundi. Il n'est donc pas du voyage à Strasbourg. Luis Enrique pourrait donc aligner un trio offensif inédit.



La composition probable du PSG : Donnarumma - Soler, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha ou Ruiz - Kolo Muani, Mbappé, Asensio

Où et quand voir le match ?