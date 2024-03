Le PSG veut éviter une catastrophe avec Mbappé

Alexis Brunet

Les relations sont plus que tendues entre le PSG et Kylian Mbappé. Luis Enrique a musclé son management envers le Français dernièrement. Mais malgré les derniers événements, les différentes parties savent se montrer professionnelles, et essayent de préparer au mieux le huitième de finale retour de Ligue des champions, contre la Real Sociedad.

La fin de l'aventure de Kylian Mbappé au PSG est en train de tourner au vinaigre. Alors que tout allait bien pour le Français, l'annonce de son départ à venir de Paris a poussé Luis Enrique à agir différemment avec le champion du monde 2018.

Luis Enrique n'hésite plus à sortir Kylian Mbappé

Certains joueurs ont des privilèges, comme celui de rester sur le terrain, et de ne jamais sortir, même s'ils ne sont pas très en forme. C'était d'ailleurs le cas pour Kylian Mbappé il y a encore quelque temps. Mais depuis l'annonce de son départ, cela a changé. Luis Enrique n'hésite pas à sortir son attaquant s'il ne le trouve pas à hauteur, comme ce fut le cas lors du match entre l'AS Monaco et le PSG vendredi soir.

Le PSG veut préparer au mieux la Ligue des champions