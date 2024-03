Le vestiaire du PSG balance en privé sur Mbappé !

Pierrick Levallet

Depuis l'annonce officieuse du départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique n'hésite pas à se passer des services de l'international français pour préparer la vie sans lui au PSG. L'entraîneur espagnol l'a notamment remplacé à la mi-temps ce vendredi contre l'AS Monaco (0-0). La star de 25 ans a alors terminé la rencontre en tribunes, et cela n'aurait pas vraiment étonné le vestiaire parisien.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la rupture est de plus en plus évidente. L’international français a annoncé il y a quelques jours aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Tout indique que le natif de Bondy signera très prochainement au Real Madrid. Et depuis, Luis Enrique prend des décisions étonnantes.

Remplacé par Luis Enrique, Kylian Mbappé a suivi la rencontre en tribunes

L’entraîneur du PSG l’a par exemple fait démarrer sur le banc contre le FC Nantes puis remplacé contre le Stade Rennais. Le coach espagnol cherche à préparer la vie sans Kylian Mbappé. Il a d’ailleurs récidivé ce vendredi en le sortant à la mi-temps contre l’AS Monaco (0-0). Cependant, le champion du monde 2018 n’a pas assisté à la fin de la rencontre depuis le banc de touche mais en tribunes aux côtés de sa mère Fayza Lamari. Mais en interne, on n’aurait pas vraiment été surpris par cela.

Le vestiaire du PSG n'a pas été étonné