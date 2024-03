Mbappé : Un nouveau clash éclate au PSG ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. L'attaquant de 25 ans aurait annoncé à sa direction qu'il ne comptait pas prolonger son contrat mi-février. Depuis, l'international français ne bénéficie plus du statut d'intouchable dans la capitale. Les relations seraient d'ailleurs en train de se tendre entre les deux parties depuis l'annonce officieuse de son départ.

Alors que son contrat expire en juin prochain, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de prolonger. L’international français aurait d’ailleurs annoncé sa décision mi-février aux dirigeants parisiens. Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait s’engager au Real Madrid à l’issue de la saison. Depuis, rien ne semble aller entre le champion du monde 2018 et les Rouge-et-Bleu.

Les rapports se tendent entre le PSG et Mbappé

Comme le rapporte AS , la relation ne serait plus vraiment au beau fixe entre Kylian Mbappé et le PSG depuis l’annonce officieuse de son départ. La star de 25 ans ne semble plus intouchable, ce qui commencerait à tendre les rapports entre les deux parties. D’ici la fin de saison, un nouveau clash pourrait bien éclater entre le PSG et Kylian Mbappé.

Le divorce est déjà acté ?

Avant qu’il n’annonce son départ, Kylian Mbappé disputait l’intégralité des rencontres. Mais le natif de Bondy n’a disputé aucun des trois derniers matchs du PSG en entier. Le capitaine de l’équipe de France a débuté sur le banc contre le FC Nantes, et a été remplacé contre Rennes puis face à Monaco ce vendredi (0-0). Reste à voir si la situation s’arrangera entre les deux parties avant le départ de Kylian Mbappé.