PSG : Un gros problème est dénoncé en interne avec Mbappé

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Il aurait annoncé sa décision aux dirigeants parisiens il y a quelques jours. Depuis, Luis Enrique ne le considère plus comme intouchable et n'hésite pas à le remplacer comme face à l'AS Monaco ce vendredi (0-0). L'international français a d'ailleurs suivi la fin de la rencontre depuis les tribunes, ce qui a créé une nouvelle polémique. Et en interne, on estime que cette situation est la conséquence d'un réel problème dans le vestiaire du PSG.

Nouvelle polémique avec Mbappé après Monaco

Kylian Mbappé n’a pas disputé l’intégralité des trois derniers matchs au PSG. Le natif de Bondy a démarré sur le banc contre le FC Nantes et a été remplacé contre Rennes puis face à l’AS Monaco ce vendredi (0-0). Cependant, Kylian Mbappé a suivi la fin de la rencontre face aux Monégasques depuis les tribunes, ce qui a créé une polémique ces dernières heures. En interne, on estime qu’une telle situation n’aurait jamais eu lieu si le PSG possédait un vrai patron dans le vestiaire.

Pas assez de «leaders charismatiques» au PSG ?