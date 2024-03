L’entraîneur du PSG trahi par Al-Khelaïfi ?

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines Kylian Mbappé a annoncé en privé qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison, sans doute pour rejoindre le Real Madrid. Depuis, les relations se sont tendues entre le Français et son entraîneur, provoquant certaines scènes folles. Mais cela n'est pas nouveau. Il y a quelques saisons, les stars du club de la capitale appelaient elles-mêmes Nasser Al-Khelaïfi, pour essayer d'obtenir des changements par rapport à certaines décisions de l'entraîneur de l'époque, Laurent Blanc.

Quoi qu'on en dise, le PSG est un club spécial. C'est la capitale, le bling-bling, même si Nasser Al-Khelaïfi souhaite que cela change, et donc les stars. Certains des plus grands joueurs de la planète sont passés par Paris, et y ont parfois imposé certaines de leurs conditions. On peut notamment penser à Neymar, qui lors de son passage organisait de multiples soirées, parfois la veille de matches, avec plusieurs centaines d'invités.

Nasser Al-Khelaïfi appelé à la rescousse contre Laurent Blanc

Mais les caprices de stars ne datent pas d'hier au PSG. D'après les informations de L'Équipe , il y a quelques années, certains joueurs cadres ne se faisaient pas prier pour appeler Nasser Al-Khelaïfi, et lui demander de modifier certaines décisions de Laurent Blanc, alors entraîneur du club de la capitale à l'époque. Cela pouvait concerner un horaire d'entraînement, un programme, ou bien une décision du staff qui n'était pas du goût de certains.

La tension est élevée avec Mbappé

Dans cette fin de saison, c'est le dossier Kylian Mbappé qui met le PSG dans tous ses états. Là il n'est pas question de céder aux caprices du Français, mais peut-être bien de lui mener la vie dure. Depuis que le champion du monde a annoncé son départ en fin de saison, Luis Enrique n'hésite pas à le sortir en cours de match, comme cela a été le cas face à l'AS Monaco ce vendredi soir, ou bien même à ne pas le titulariser. Ce feuilleton devrait donc animer toute la fin de saison, et nous offrir de savoureuses anecdotes.