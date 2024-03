Le PSG a signé «le nouveau Guardiola», il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique s'est attiré les foudres de Daniel Riolo en sortant Kylian Mbappé à la mi-temps de la rencontre opposant le PSG à l'AS Monaco. Sur l'antenne de RMC, le chroniqueur n'a pas mâché ses mots, mettant à mal les nombreuses comparaisons avec Pep Guardiola, un autre ancien coach du FC Barcelone.

Daniel Riolo n'a pas épargné Luis Enrique ce vendredi. Entre les choix hasardeux du technicien et sa gestion du cas Kylian Mbappé, l'entraineur du PSG a profondément agacé le chroniqueur. Sur l'antenne de RMC, Riolo a pointé du doigt le manque de cohérence dans ses décisions.

PSG : Mbappé boudé par Luis Enrique ? Le verdict est rendu https://t.co/jnE5FNrGMl pic.twitter.com/jhFbWj5nZh — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

« Guardiola ne fait pas ça »

« On me dit il est de l'école Guardiola mais Guardiola ne fait pas ça, Guardiola fait des turn over mais c'est pas comme ça ! Là quand il fait ses compo on comprend rie n » a confié Daniel Riolo. Selon lui, le style de jeu voulu par Luis Enrique est illisible en raison des nombreux changements opérés à chaque match.

Riolo se paye Luis Enrique