PSG : Luis Enrique fait une très grosse erreur avec Mbappé

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison et Luis Enrique ne semble pas apprécier cette situation. Face au FC Nantes, le Bondynois avait commencé sur le banc et le match suivant, face à Rennes, il avait été remplacé à l'heure de jeu. La relation entre les deux hommes semble se tendre, ce qui n'est pas du goût de Jérôme Rothen, qui estime que l'attitude de Luis Enrique n'est pas la bonne.

Dans quatre mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club a annoncé à Nasser al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club de la capitale à l'issue de son contrat même si pour le moment, aucun communiqué officiel n'est tombé. Pour le moment, cette fin d'idylle semble tourner au vinaigre.

«La gestion de Luis Enrique au PSG avec Mbappé est-elle catastrophique ? Oui»

Dans l'émission de RMC, Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen a évoqué l'attitude de l'entraîneur du PSG avec Kylian Mbappé : « La gestion de Luis Enrique au PSG avec Mbappé est-elle catastrophique ? Oui. Je ne comprends pas et j’ai défendu Luis Enrique jusqu’ici et ce n’est pas parce qu’il touche à mon « chouchou ». Je ne fais pas exprès de le défendre, je trouve que c’est injuste de la part de Luis Enrique. Quand on connaît, et je peux vous le dire de source sûre, que la relation était très bonne entre les deux et qu’il y avait beaucoup d’échanges au quotidien, sur son positionnement tout au long de l’année. Qu’on l’a vu à travers ses déclarations au début de saison que Mbappé était déchargé de beaucoup de tâches défensives… Une fois que tu as fait tout ça et que tu rétropédales en disant que tu as été surpris de sa décision qui ne te touche même pas parce que si Mbappé s’en va du Paris Saint-Germain, ce n’est pas à cause de Luis Enrique, c’est juste que pour lui c’est la fin d’un cycle et qu’il a besoin d’aller dans un autre projet. »

«J’ai l’impression que Luis Enrique en a fait une affaire personnelle»