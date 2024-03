Catastrophe au PSG, le casse-tête de Luis Enrique

Amadou Diawara

Luis Enrique est privé de quatre défenseurs centraux au total : Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Marquinhos et Danilo Pereira. Pour le choc face à l'AS Monaco ce vendredi soir, le technicien du PSG va donc devoir bricoler. Reste à savoir s'il décidera d'aligner Nordi Mukiele dans sa charnière, s'il préférera utiliser les deux gauchers que sont Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, ou s'il tentera un nouveau coup avec Manuel Ugarte derrière.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique voit ses défenseurs centraux tomber un à un. Déjà privé de Presnel Kimpembe au début de la saison, le coach parisien a perdu Milan Skriniar, opéré d'une cheville au début du mois de janvier.

Nordi Mukiele relancé par Luis Enrique ?

Ces derniers jours, Marquinhos a également eu un pépin physique. Touché à un mollet, le capitaine du PSG est forfait pour le choc face à l'AS Monaco ce vendredi soir. Et lors du dernier entrainement dirigé par Luis Enrique, c'est la cuisse de Danilo Pereira qui a lâché. Résultat, le PSG va devoir se présenter avec une charnière centrale inédite lors de la 24ème journée de Ligue 1.

Manuel Ugarte en défense centrale ?

Pour compenser les absences de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Marquinhos et de Danilo Pereira, Luis Enrique va devoir innover, voire bricoler. Son premier choix est de refaire confiance à Nordi Mukiele. Très peu utilisé depuis le début de la saison, le défenseur polyvalent - formé en tant que latéral - peut dépanner en tant qu'axial droit et être aligné avec Lucas Hernandez ou Lucas Beraldo, tous les deux gauchers. Autre possibilité, Luis Enrique peut décider de miser sur le duo Lucas Hernandez - Lucas Beraldo, deux joueurs qu'il a l'habitude de faire jouer au centre, mais pas ensemble parce qu'ils sont tous les gauchers. Enfin, le coach du PSG pourrait essayer de faire jouer Manuel Ugarte un cran plus bas. Et là encore, il devra choisir entre Lucas Hernandez et Lucas Beraldo pour accompagner le milieu de terrain uruguayen.